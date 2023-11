Dybala sull’annuncio di Di Maria: “Resta ancora un po’”

Paulo Dybala esprime tutta la sua amicizia e ammirazione nei confronti di Angel Di Maria ripubblicando il post del Fideo in cui annuncia che dopo la Copa America del prossimo anno lascerà la nazionale Albiceleste. Un post commovente dell'attuale attaccante del Benfica che si dice contrariato per gli episodi avvenuti durante l'ultimo match tra Brasile e Argentina con i continui scontri tra le due tifoserie. Una decisione all'apparenza irremovibile su cui però la Joya non perde le speranze chiedendo all'amico e compagno di "Rimanere ancora un p0'" per giocare ancora insieme rappresentando la propria nazione. Sotto il post di Di Maria non manca il suo commento "Sos enorme fide", insieme a quello di altri campioni dello sport, compreso Leandro Paredes, che esprimono affetto e ammirazione nei confronti del campione argentino.