La trattativa con il Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers, le telefonate in Germania per Kone, le visite mediche di Danso e la virata all’ultima curva, direttamente su Djaló, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Se serviva un finale pirotecnico, la Roma ha deciso di non farsi mancare nulla. Insomma, il finale del mercato giallorosso porterà a Trigoria altri due giocatori (Saelemaekers e forse anche Djaló), magari anche tre, dovesse riuscire l’ultimo assalto a Koné. Ne va via invece uno, che era arrivato per cementare la difesa: Kevin Danso da oggi sarà di nuovo a Lens, dopo che le visite mediche effettuate negli ultimi due giorni hanno dato esito negativo.

Sbarcato a Roma lunedì, Danso non ha superato le visite mediche per un problema di idoneità fisica. Visti i tempi stretti per la fine del mercato, la Roma ha quindi deciso di cambiare strategia, chiudendo per Djalo della Juvwntus in prestito. Con il Lens ieri sera ha ufficializzato il ritorno del giocatore.

Poi, magari, se si riuscirà a piazzare anche Bove (in pole c’è l’Eintracht Francoforte, anche qui prestito con diritto di riscatto) allora si potrà andare all’assalto di Emmanuel Koné, il centrocampista francese per cui il Borussia Moenchengladbach chiede 20 milioni di euro. Magari il budget messo in preventivo per Danso può essere girato proprio li. Di certo, sarà una giornata calda anche oggi.