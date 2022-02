Conference League, poker Leicester. Vincono anche Bodo, Marsiglia e Partizan

Gli inglesi ipotecano il passaggio del turno con il Randers, così come l'OM e i norvegesi

Con le gare delle 21 si sono concluse le andate degli spareggi di Conference League, competizione che ovviamente vede impegnata anche la Roma, già però qualificata agli ottavi in virtù del primo posto nel girone. Nessuna sorpresa particolare ma tanti gol nei match serali, con la vittoria netta del Leicester sul Randers per 4-1 con quattro marcatori diversi (Ndidi, Barnes, Daka e Dewsbury-Hall). Vince nettamente anche il Marsiglia, 3-1 contro il Qarabag in casa. Bel successo esterno per il Bodo/Glimt, che sbanca Glasgow battendo 3-1 il Celtic. Il Partizan passa invece di misura sul campo dello Sparta Praga.