Chanel Totti è il personaggio del momento. Dopo la vittoria a Pechino Express, ottenuta insieme al suo compagno di squadra Filippo Laurino, non si fa altro che parlare di lei e del modo in cui è riuscita a conquistare i telespettatori. Un «carisma» che è stato commentato anche da suo padre, l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, durante la conferenza stampa del Grand Slam Padel Show: «Ho capito l'importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere sincero, mi ha sorpreso». «È stata più forte di quanto io credessi», continua. Nel corso dell'intervista, Francesco Totti condivide la gioia per la vittoria della sua secondogenita, nata dal matrimonio con la conduttrice Ilary Blasi. «Sono felice per ciò che ha rappresentato per la gente – dichiara – la risonanza è stata tanta, positiva». Poi chiarisce alcuni aspetti del suo carattere, sottolineando come il lavoro dei suoi genitori non abbia influito sull'esito del programma. «Il suo modo è questo, simpatico, goliardico... è Chanel. Ha fatto tutto quello che pensavo facesse, è stata brava. Non ha vinto perché raccomandata, ma perché lo ha meritato», conclude scatenando l'applauso dei presenti.