Bodo, Knudsen: “Roma, si vede la mano di Mou. Domani una partita aperta”

Le parole dell'allenatore: "Domenica prossima giocheranno contro il Napoli e questo porterà Mourinho a fare delle scelte. Dobbiamo sfruttare questa situazione".

Il tecnico del Bodo / Glimt , Knudsen , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma , in programma domani pomeriggio.

Quanto può avvantaggiarvi il prato sintetico? "I buoni giocatori e le buone squadre padroneggiano tutte le superfici. Io credo che la cosa che preoccupa di più la Roma è la serie di partite ravvicinate con gli impegni in campionato, è un problema di recupero e di lavoro. Credo che sia il loro argomento di discussione maggiore, ma non credo dovremmo preoccuparci del tipo di calcio che verrà giocato".

La Roma? Abbiamo visto tutti i match che hanno giocato. In fase difensiva, loro sono i migliori nel recupero palla e nella pressione bassa, ma sanno anche spingere forte, quindi credo che sarà un match aperto. La seconda forza della squadra è quando si entra nella fase finale della partita: loro hanno grandi qualità individuali, hanno distanze strette e molti giocatori in mezzo al campo che possono fare qualcosa in qualsiasi momento. Si vede la mano di Mourinho, con molta libertà in fase offensiva e una struttura stretta in quella difensiva.