Belotti, un primo maggio tra speranze e dolori: ecco quando può tornare

Anche lui si è dovuto arrendere dopo tante botte e mille battaglie. Andrea Belotti ha alzato bandiere dopo la brutta botta rimediata sul finire di primo tempo col Milan che gli ha causato la frattura alla cartilagine costale. Il Gallo ha passato il primo maggio al ristorante i Ciarli nella zona Infernetto frequentato anche da Pellegrini, Spinazzola e Mancini. In tanti gli hanno fatto la stessa domanda: "Ce la fai col Leverkusen?". Anche la smorfia di Belotti era sempre la stessa. L'attaccante sente ancora molto dolore tanto da non riuscire a dormire la notte e respira a fatica. Il decorso è lungo e probabilmente ci vorranno 3 settimane prima di rivederlo a disposizione. L'obiettivo è tornare per le ultime 2-3 giornate di campionato ed "eventualmente" per il 31 maggio. Nel frattempo Mourinho potrà contare solo su Abraham come punta centrale. L'infortunio pregiudica anche il conteggio finale delle presenze di Belotti che ora è davvero a rischio conferma per il prossimo anno visto il contratto in scadenza che era legato proprio al minutaggio del Gallo. Mourinho lo stima molto, i compagni pure. Ma quello zero alla voce gol in campionato pesa.