Belgio-Polonia 6-1, Zalewski in campo negli ultimi 10 minuti

Non è andata decisamente bene alla Polonia la seconda giornata della Nations League. La squadra di Michniewicz cade rovinosamente in casa del Belgio per 6-1, dopo la vittoria nella prima partita col Galles. Per Nicola Zalewski solo dieci minuti in campo nel finale, entranto all'81' al posto di Kaminski sul risultato di 1-4. La Polonia fa addirittura in vantaggio con Lewandowski, poi la rimonta dei diavoli rossi cominciata con la rete di Witsel al 42'. Nella ripresa in gol De Bruyne, Trossard due volte, Dendoncker e Openda.