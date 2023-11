Belgio. Lukaku: “Bakayoko diventerà più forte di me”

"Al PSV stanno facendo un ottimo lavoro con Johan Bakayoko. Penso che Peter Bosz sia un buon allenatore per lui. - - ha detto ai canali ufficiali del PSV Romelu Lukaku - Sono sempre stato un fan del suo stile di gioco, spesso molto offensivo con ali veloci ed è così che Johan dà il meglio di sé. Il PSV sta andando bene in questa stagione, non ha ancora perso ed è quindi favorito per il titolo. Da appassionato di calcio, mi piace che ora in Olanda le cose siano un po' diverse", dice l'attaccante della Roma.