Bayer, stagione finita per Andrich e Kossounou

Niente da fare per i due calciatori del Leverkusen, che salteranno la sfida di ritorno contro la Roma

Come riportato sul proprio sito ufficiale, il Bayer Leverkusen ha comunicato la situazione di Odilon Kossounou e Robert Andrich , infortunatisi ieri all' Olimpico durante la gara contro la Roma : "Kossounou ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra durante la semifinale di andata di UEFA Europa League persa 1-0 giovedì sera contro l'AS Roma. Andrich ha riportato una frattura al metatarso sinistro nelle fasi finali della partita allo Stadio Olimpico. Questo il risultato delle visite mediche dei due professionisti del Werkself venerdì, subito dopo il volo di ritorno da Roma alla Germania".

Stagione finita dunque per i due calciatori, che lasceranno orfani i loro compagni in vista della sfida di ritorno contro la Roma, in programma a Leverkusen il prossimo 18 maggio alle 21.