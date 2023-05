Bayer-Roma, fumogeni in campo: Mourinho chiede di sospendere la gara

Gioco sospeso a pochi secondi dall'avvio del secondo tempo. La causa, il lancio da parte della curva tedesca di fumogeni che, come fatto notare anche dal tecnico della Roma José Mourinho, rendevano impossibile il regolare prosieguo del match. La fitta nebbia comparsa sul terreno di gioco ha infatti costretto il direttore di gara a sospendere temporaneamente la partita, ripresa poi novanta secondi dopo non appena la visibilità è stata ripristinata. L'atmosfera sugli spalti è rimasta comunque bollente per tutto il corso della seconda frazione di gioco, contraddistinta dal lancio di oggetti in campo provenienti dai settori più caldi dei supporter delle aspirine, i quali non hanno mancato di prendere come bersaglio anche il capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini.