Baldissoni: “Frenavo le discussioni di Sabatini. Periodicamente voleva andare via”

Baldissoni su Sabatini. "Io frenavo le discussioni che faceva con gli altri. Periodicamente aveva una decisione irrevocabile di abbandono perché aveva litigato con qualcuno in società. L'ultimo giorno del mercato di gennaio di anni fa, questo giocatore lo avevamo dato in prestito a Brescia ma poi abbiamo deciso di venderlo al Sassuolo. Questo significa risolvere il prestito e girarlo a Sassuolo che lo avrebbe rigirato in prestito al Brescia. Dobbiamo anche ricordarci che c'era il fuso orario degli Stati Uniti per l'ok dell'operazione. Durante questa operazione, ha obbligato la segretaria a scrivere l'ennesima lettera di dimissioni e se ne è andato sbattendo la porta mentre io cercavo di avere l'ok dagli Stati Uniti di gente che non mi rispondeva.