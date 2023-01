Abraham: “La pausa mi ha fatto bene. E il rapporto con Dybala si sta consolidando”

Il centravanti giallorosso ha raccontato qualche retroscena: "Con la squadra abbiamo un grande rapporto"

Tammy Abraham è tornato decisivo, da assist man e ora anche da goleador. E il suo futuro, oltre al presente, è sempre più giallorosso. Anche perché a Roma sta benissimo e il rapporto con i compagni è ottimo. L'attaccante inglese ha raccontato qualche retroscena in un video pubblicato sui social da 'StarCasinò':

Hai iniziato il 2023 benissimo, l'impressione è che tu abbia lavorato molto durante la sosta. "Sì, la pausa mi ha fatto bene. Ho trascorso del tempo con la mia famiglia e recuperato le energie. È stato bello, ma anche quando ero via ho lavorato molto. Pensavo in continuazione al calcio. Mi dicevo che, quando sarei tornato, avrei dovuto aiutare la squadra il più possibile. Ed è quello che sto facendo".

Cosa è cambiato rispetto alla prima parte di stagione? "Sì, penso di avere più fiducia in me stesso. Il calcio è fatto di alti e bassi e ora sto lavorando per tornare a dare il massimo".

Qual è il tuo obiettivo stagionale? "La scorsa stagione avevo detto di voler portare un trofeo a Roma e l'obiettivo di questa stagione è lo stesso. Sia noi che i tifosi abbiamo provato cosa significa vincere un torneo importante. Voglio provare di nuovo quella sensazione".

L'anno scorso hai segnato 27 gol. Vuoi segnare di più? "Ovviamente vorrei segnare più gol possibili. Segnare 27 gol è stato un grande traguardo per me e se riuscissi a farne altrettanti, se non di più, sarei contento".

Che rapporto hai con Mourinho?

"Lui è come se fosse il mio zio di Roma. Prima di venire qui abbiamo parlato e mi ha chiesto se preferivo rimanere nella piovosa Inghilterra oppure godermi il sole di Roma. Venire qui è stata la scelta giusta. Grazie a lui, che mi ha parlato di Roma, della sua esperienza... Mi sto godendo ogni momento".

Dybala ora sembra il tuo migliore amico. "Prima che andasse al Mondiale gli dissi, per scherzo, di vincerlo, di farlo per Messi. Alla fine l'ha vinto veramente e tutti noi eravamo contenti per lui. Quando ha segnato il rigore in finale, abbiamo esultato. Ora è tornato, ho un bel rapporto con lui, sia dentro che fuori dal campo, e si sta consolidando. Anche per la squadra è positivo. Dobbiamo continuare su questa strada".

C'è un DJ in squadra? "Si, c'è Rui Patricio. Mi piace quando è Rui a mettere la musica, quando lo fa Ibanez no".

Il rapporto con la squadra? "Abbiamo guardato la finale insieme, quando Paulo ha segnato il rigore abbiamo esultato. Ora è tornato e abbiamo sviluppato un bel rapporto dentro e fuori dal campo. Mi piace mettere la mia disponibilità in campo, proprio come i tifosi della Roma. Penso che sia per questo che ci siamo piaciuti subito".

Sulla città. "Mi piace girare per la città, conoscere la cultura. Sono stato al Colosseo, ho visto molti posti".

Quando esci i tifosi ti fermano per fare una foto? "Certo, cerco sempre di nascondeermi il più possibile ma non c'è verso. Cerco di nascondermi con il cappello, con la giacca, ma non funziona. I tifosi sono sempre gentili ed educati. Daje Roma".