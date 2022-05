Abraham: “Ce lo meritiamo siamo un gruppo fantastico. Amo la nostra gente”

Le parole del centravanti giallorosso e vice capocanoniere della Conference League

Al termine della finale di Conference League vinta dalla Roma, Tammy Abraham ha parlato ai cronisti.

ABRAHAM A DAZN

Che emozioni! "Ce lo meritiamo, perché siamo un bel gruppo, siamo partiti da lontano. Volevamo vincere il trofeo. Zaniolo ha fatto un bel gol. Siamo campioni!"

Cosa pensi della gente che c'è qua? "Amo questa gente. Ora mi voglio solo divertire e andare a festeggiare. Siamo un gruppo fantastico!"

ABRAHAM A SKY

Che partita! "E' difficile descrivere quello che stiamo vivendo, lo meritavamo. Quando sono arrivato ho detto che volevo aiutare la Roma a vincere un trofeo e oggi ci siamo riusciti, abbiamo dato tutto".

Hai vinto subito a Roma "Sì, una vittoria dal significato enorme per me e i tifosi. Ora dobbiamo festeggiare, non so cosa faremo domani ma spero di poter celebrare con i tifosi a Roma. Speriamo di poter continuare così".

Hai giocato 53 gare con la Roma, 56 in stagione "Non ho più energie e si è visto anche oggi. Gli ultimi 10 minuti non ne avevo più però la squadra darei tutto. Sono fiero di tutti. Siamo campioni (in italiano, ndr)".

Cosa diresti ai tifosi? "Grazie, dal primo giorno l'amore è stato incredibile. E' stata casa mia da quando sono arrivato ed è un sogno che si realizza".

Quanto è importante Mou per te? "Non ci ho ancora pensato. Sono fiero di quello che abbiamo fatto perché quando la Roma ha vinto l'ultimo trofeo probabilmente non ero ancora nato".

Chi era il tuo idolo? "Ne avevo alcuni. Guardare Drogba ogni settimana è stato fantastico, la mia famiglia tifa Arsenal quindi guardavo molto anche Henry. Direi loro due".

A che punto sei con l'italiano? "Vi ho detto che sono meglio di Smalling. Sto imparando, vi avevo promesso che avrei parlato in italiano e l'ho fatto".