‘RADIO PROBLEMI’, PRUZZO: “Mourinho si è messo nel mirino della critica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mayoral andrà via, forse anche a gennaio. La Fiorentina lo voleva già in estate, ma a Trigoria lo hanno voluto tenere a tutti i costi. Mourinho non ha ragione quando dice che la rosa non è migliorata rispetto all'anno scorso, una frase quasi inaccettabile da parte del presidente che ha speso tanti soldi per un mercato guidato dal tecnico".