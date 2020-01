‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Temo molto Roma-Juve per i giallorossi”. RENGA: “Col Torino solo un episodio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il problema della Roma non deve essere la Lazio. Anche se dovesse essere sorpassata sarebbe ancora lì a giocarsela. Non capisco questo disfattismo. Le sconfitte della Juve a Roma sono arrivate tutte a campionato già acquisito, è questa quella che conta. Io non credo che la Roma sia quella vista col Torino. Il problema è che Ronaldo parte da sinistra e lì Florenzi è un po’ piccolino. Se va Mancini a raddoppiare poi Smalling resta solo e lì sono dolori. La Roma deve fare un 4-4-2 e giocare dietro, con grande attenzione magari puntando agli spazi, anche al pareggio”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono più le volte che la Roma è andata male con la Juve, anche se ogni tanto ha vinto. Temo molto questa partita per la Roma, il 4-0 sul Cagliari ha fatto bene alla Juve. Poi se la Roma gioca come col Torino… La sensazione è che Fonseca non riesca a stabilizzarsi su livelli alti. Quest’anno la Roma doveva correre almeno per il secondo posto, la sua storia dell’ultimo decennio è quella. Secondo me Zaniolo doveva fare molto di più. Zaniolo deve fare di più, non mi ha soddisfatto ancora“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per gli acquisti che ha fatto, la Roma doveva correre per entrare in Champions e per ora c’è. Sta facendo una buonissima stagione, l’obiettivo è il quarto posto e ora è quarta. Il Torino è stato un episodio, magari a Roma si tende a raffrontarla con la situazione della Lazio. Fonseca studierà la Juve nei particolari, non mi stupirei di vedere qualcosa come Perotti fuori e Florenzi davanti con Spinazzola dietro. Zaniolo rispetto a quanto vale deve fare molto di più, ha qualità straordinarie. Secondo me dovrebbe giocare alla Correa, in coppia con Dzeko da seconda punta”.



Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Leggo che la Roma pensa ad un giovane per il vice Dzeko, ma non va bene. Non scherziamo, alla Roma serve uno già pronto, che segna tanto, per poter blindare il quarto posto. Gli esperimenti non vanno bene”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spero che i giocatori della Roma trovino la forza di rialzare la testa. Fonseca deve far leva sulla qualità di alcuni giocatori e rinsaldare un po’ la difesa. Ci sarà grande voglia di dimostrare sul campo che la sconfitta con il Torino è stato solo un episodio. Fonseca deve essere più accorto a livello tattico, ci vuole un giusto mix tra aggressività e attenzione. Per il vice Dzeko la scelta non è facile. Io cercherei più un esterno che segna da affiancare al bosniaco. Zaniolo ha tutte le caratteristiche per essere anche risolutore in zona gol, certo fa tanti metri prima di arrivare in area e non è facile. Ma le potenzialità sono enormi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Domenica sarà una partita difficile per la Roma, perché la Juve sembra giocare male ma poi ti castiga perché ha giocatori troppo forti. La Roma vista contro il Torino non basta, ma giocare contro i bianconeri ti dà stimoli diversi. Tatticamente la Roma deve fare sempre attenzione, perché al minimo errore la Juve ha giocatori che ti fanno male”.