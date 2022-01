‘RADIO PENSIERI’,PRUZZO: “Sul mercato non mi aspetto altri colpi”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Sul mercato non mi aspetto nulla. Non capisco se Maitland-Niles è meglio nei 5 o nei 4, ma credo che una mano può dartela. La Roma ha 4 stopper. A centrocampo ha alternative e davanti sta bene. L'unica cosa è il modulo che non riesco a capire. Abraham ha fiducia".