‘RADIO PENSIERI’, ZAMPA: “La Roma è un cantiere aperto, servono certezze ai giocatori”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Carlo Zampa (Nsl Radio – 90.0): “La delusione per la sconfitta con l’Atalanta è normale, ma non penso siano depressi. Veretout non è diventato improvvisamente scemo, è un giocatore importante. La Roma è ancora un cantiere aperto, servono certezze alla squadra, ma l’allenatore è nuovo e serve tempo. Con l’Atalanta mi aspettavo un secondo tempo diverso dalla Roma, invece sono loro ad aver avuto in mano il gioco”.

Roberto Infascelli (Nsl Radio – 90.0): “La Roma ha perso con l’Atalanta perché i giocatori si sono fatti sopraffare da una squadra più rodata senza riuscire a trovare le contromosse”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il momento nero della difesa della Roma paga i tanti cambi obbligati da squalifiche e infortuni. Mi aspetto di più da Pau Lopez perché è stato pagato tanto ed è arrivato con tante aspettative. Non vorrei che sia meglio far giocare Mirante. La Roma deve stare attenta a Lecce però se vuoi andare in Champions queste partite le devi vincere anche convincendo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling ha fatto il suo ma è da rivedere in altre partite. La prestazione è stata sufficiente ma non esaltante. Non ho capito bene la tattica usata da Fonseca contro l’Atalanta. Questa Roma non mi da’ certezze. Domenica sarà dura”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Piano con le critiche sulla Roma. Tornare in campo subito è la medicina migliore. A Lecce non sarà facile perché la squadra di Liverani gioca bene e ha entusiasmo. Mi aspetto una prova d’orgoglio da parte della Roma. La difesa della Roma ha bisogno di tempo e maggior amalgama. Dzeko mi sembra troppo solo li davanti”.