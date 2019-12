‘RADIO PENSIERI’, VOM BRUCK: “Più facile sostituire Pellegrini che Smalling”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Patrick Vom Bruck (NSL Radio – 90,0): “Più facile sostituire Pellegrini di Smalling. Se si vincessero tutte e due le prossime partite la Roma continuerebbe un’importante striscia positiva”.

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “Dobbiamo sempre ringraziare l’arbitro Collum, perché la Roma ai sedicesimi di Europa League rischia di incontrare l’Ajax. Considerato che è un anno zero, sono soddisfatto della stagione dei giallorossi”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Altri due infortuni in casa Roma? Non si può, c’è ormai solo da andare al Divino Amore, sta pure a due passi da Trigoria. Su Pallotta-Friedkin continuo a dire che secondo quanto mi ha detto il presidente della Roma non è stato ancora trovato l’accordo. Forse venderà la Roma ma non è ancora fatta”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è uscita dalla partita di Milano contro la capolista con una coscienza superiore, perché ha molti infortunati e stavolta ha puntato sul gioco, e non sul cuore o sulla passione. Sta crescendo in autostima”