‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Pedro sta togliendo responsabilità a Dzeko, è il calciatore ideale”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Fonseca ha fatto il suo dovere da allenatore in questo periodo. Celebrarlo perché ha gli stessi punti della scorsa stagione è sbagliato. Ora serve trovare continuità anche in campionato per puntare al ritorno in Champions. Dobbiamo aspettare per celebrarlo, serve equilibrio come tra l’altro ripete sempre lo stesso Fonseca“.

Tony Damascelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Questa Roma è in crescita, ma ogni volta ha bisogno di un esame. Dovrà vincere sia con il Cluj sia con il Genoa. Pedro sta togliendo un po’ di responsabilità a Dzeko e ha più sostanza di Kluivert e Under, il calciatore ideale. Con i dovuti paragoni potremmo dire che ‘è tornato Salah’. Non è un contropiedista ma è uno slalomista incredibile. Con lui la qualità dell’attacco giallorosso è cresciuta. Un altro aspetto positivo è che non si parla di Zaniolo“.

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “La Roma sta attravesando un momento positivo e l’atteggiamento di Fonseca è giusto, far ruotare la rosa per preservare la freschezza dei migliori“.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Tamponi Lazio? Il sospetto che ci sia qualcosa di strano è forte, sennò la Procura non avrebbe aperto un’inchiesta. Qualora ci fossero state delle irregolarità sarebbe molto grave. Dal punto di vista giuridico vedo poche possibilità di vincere il ricorso per Verona-Roma, nonostante non abbia portato alcun vantaggio.”

Stefano Petrucci (Teleradiostereo – 92,7): “È evidente che Fonseca si sia trovato nella fase più delicata della storia della Roma degli ultimi anni. Ha dovuto gestire una situazione complicatissima con una squadra depauperata dal punto di vista tecnico, costretta alle plusvalenze e fatta di ultratrentenni. Con lui giudizi eccessivamente severi.”