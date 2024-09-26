Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio 104.5): “Arriverà anche il momento di Soulé. Nel Frosinone giocava esterno, anche De Rossi lo vedeva così. Penso che avrà il suo spazio e potrà dimostrare quello che vale. Per quello che ho visto fino ad ora è stato un po’ sopravvalutato, mi prendo la responsabilità di questo che sto dicendo. Uno che dribbla, contro-dribbla, dribbla sempre invece di giocare di più con la squadra. Ma ha giocato troppo poco per classificarlo subito come tale. Dybala non sta davanti ad aspettare solamente, va a destra e sinistra, rientra. Quello è Dovbyk. Non lo vedo così statico Dybala. La partita di stasera non è facile, il Bilbao è una squadra di carattere, hanno un allenatore molto bravo ed esperto. Dirigenti? Non si può andare avanti con gente che arriva, sta un anno e poi va via. Allenatori e anche dirigenti. Ci vuole una competenza che aiuti il tecnico e la squadra, non basta l’algoritmo o uno che sa di conti".

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio 104.5): “Soulé faticherà a trovare posto quest’anno, non saranno rose e fiori. Bisognerà aspettare per lui, a differenza di Dybala. La Roma deve confermare le buone impressioni con l’Udinese, ma la partita di stasera è insidiosa, i baschi sono terribili”.

Ugo Trani ('Te La Do Io Tokyo', Tele Radio Stereo 92.7): “La conferenza stampa di Juric è stata esemplare. Ad esempio quando gli hanno chiesto di Soulé, ha detto subito che non lo vede a tutta fascia e che non è ancora un titolare. Lo ha definito trequartista perché era la cosa più ‘semplice’ da dire per definirlo, precisando che non è un esterno a tutta fascia. E ha detto anche che ci vuole tempo a Soulé per giocare in questa Roma. Tra Soulé e Baldanzi magari in futuro diventerà più forte l’argentino, ma oggi sta meglio Baldanzi e quindi con Juric gioca lui. È uno ‘semplice’ e alla Roma serve uno così. Poi secondo me per il tecnico ci sono troppi giocatori. Hummels ad esempio dove lo metti? Chi togli? Quindi mi viene in mente, ma è un mio ragionamento, che possa anche andare via a gennaio per prendere magari un giocatore più veloce a centrocampo. Per me in ogni caso giocherà più o meno sempre con gli stessi, ne cambierà pochi”.

Antonio Felici ('Te La Do Io Tokyo', Tele Radio Stereo 92.7): “Juric è pane al pane vino al vino, e meno male. Avendo una società che autorizza qualunque illazione perché non parla mai, avere un allenatore che ti dice in maniera lapidaria le cose come stanno è un vantaggio. Poi non sarà mai Guardiola, ma non è colpa di Juric. Se perde le prossime 5 partite non me la vado a prendere con lui. L’esonero di De Rossi non è una passeggiata, perché si riparte da zero e non è detto che le scelte di mercato vengano confermate. Anche perché Juric può avere le sue idee e vanno rispettate”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo, 92.7): “La differenza tra Bilbao e Venezia c’è, ma impareremo col tempo a capire come Juric vorrà gestire la competizione europea. Quest’anno numericamente hai più soluzioni, e vedremo quanti cambi farà stasera… Cristante? Ho sempre faticato a vederlo qualche metro più avanti. Anche con Juric difficilmente uscirà dal campo, ma anche lui avrà bisogno di riposare ogni tanto. Paredes per caratteristiche non si sposa bene con Juric, non ha quel tipo di passo”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Questa è una partita pericolosa, in questi casi e col nuovo format un pareggio non sarebbe male. Sarà interessante per capire i progetti futuri della squadra e vedere come stanno i nuovi. A parte Dovbyk con l'Udinese erano tutti in panchina. Sarà un bel test".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il Bilbao è una squadra molto forte, ma non più forte della migliore Roma. Senza Nico Williams dall'inizio perderebbe molto. Non sarà facile come debutto per Juric, questo si. Soulé? Comincio a pensare che l'hanno preso perchè erano sicuri di vendere Dybala. La permanenza della Joya è un problema per lui"

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ma è giusto che Dybala giochi anche col Bilbao, così sembra una corsa a sperare si rompa il prima possibile. Secondo me deve partire titolare Soulé stasera, anche per demoralizzarlo. A Juric potrebbe mancare l'esperienza del doppio impegno"