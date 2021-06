‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Mou un giocherellone, in Kane ci spero fino alla fine”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ugo Trani (Te la do io Tokyo/Centro Suono Sport - 101,5): "Le parole di Mourinho su Grealish? Lui è un giocherellone, Kane costa di più eppure non ha mai detto che non può venire alla Roma. Con questo non voglio dire che Kane verrà alla Roma, ma ci spero fino alla fine. Fienga ha detto una cosa molto importante su Mou: "L'abbiamo chiamato per imparare a vincere". È quello che abbiamo sempre chiesto a Pallotta. Spinazzola-Real? Conoscendo il suo agente Lippi secondo me ne hanno già parlato".