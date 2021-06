‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “La Roma smentisce ma telefonata Mou-Ramos c’è stata”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio Pomeriggio 104,5): “Sul mercato si stanno cercando giocatori pronti, non dei giovanissimi che non danno quello che serve per arrivare al trofeo, tipo Villar, Ibanez. Non si stanno cercando nemmeno giocatori over 30, tranne Rui Patricio. Il profilo del calciatore che vuole Mourinho è di esperienza ma che può dare continuità per tutta la stagione. Su Smalling c’è l’Everton ma sarà difficile da piazzare e non fare minusvalenze. Ci sono altri over 30 come Mkhitaryan, Pedro che rimarranno. I giocatori che cerca la Roma costano di più perché sono d’esperienza ma garantiscono continuità. Bisogna vedere quanti under 25 vorrà tenere Mourinho. Il portiere rappresenta una priorità perché Olsen non verrà riproposto e Pau Lopez ha perso la fiducia di tutti. Nomi usciti sono validi ma con questa Roma può uscire di tutto”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio 104,5): “Pellegrini è stato uno fra i 2-3 migliori giocatori di questa stagione. Deve giocare dalla trequarti. È un giocatore che la Roma non deve farsi scappare e non credo che andrà via soprattutto per la volontà dello stesso giocatore di rimanere nella Capitale”.

Francesco Balzani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5) "A Mourinho è stato sicuramente proposto un progetto difficile. La parte più importante però è che la Roma vuole cominciare un progetto almeno di 3 anni. Ramos è un nome che se si tirano fuori i soldi oggi è possibile e la Roma s’è fatta sentire con Mourinho. Se cerchi quei calciatori l'augurio è che la Roma voglia vincere subito. I giallorossi stanno cercando obiettivi importanti. Ramos è il prototipo del calciatore che è mancato alla Roma negli ultimi anni, con carisma, carattere”

Ugo Trani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101.5): “Tutti siamo convinti di sapere chi arriverà ma in verità non sappiamo nulla. Saranno usciti 180 nomi. Di Kane Mourinho ha parlato già 2 volte ma non arriverà alla Roma. Il Tottenham chiede 170 milioni e nemmeno il City che ne ha offerte 110 riesce a prenderlo. E normale che sia fuori target per la Roma. Per me è difficile anche Sergio Ramos che verrebbe gratis. La Roma per ora smentisce ma la telefonata fra Mourinho e l’ex capitano del Real c’è stata. A mercato incompleto è inutile parlare. Investimenti più forti saranno centrale difensivo, centrocampista e centravanti. Isak della Svezia è un giocatore che mi ha convinto molto”.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Non credo si possa impostare un mercato sul “se non vendo non compro”, altrimenti non compri mai. Certo è che comunque la Roma non può continuare a produrre perdite. I nomi importanti ora non se li può permettere, l’obiettivo deve essere ridurre, non aumentare. Ci può comunque essere margine per il colpaccio, come un giovane forte che oggi vale una cifra ma che un domani vale molto di più".