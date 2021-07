‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “La Roma punta su Emerson, Mou cerca un titolare”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Antonio Felici (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo - 101,5): "Mourinho ti fa vedere una squadra avvelenata e determinata, è la base del suo modo di lavorare. Pellegrini a volte fraintende quella che è la grinta con atti di nervosismo, come il fallo di troppo. Se riesce a capire che la grinta e la determinazione è un'altra cosa, può fare il salto di qualità. La tecnica ce l'ha in abbondanza. Se la Roma prende Xhaka, a centrocampo deve giocare a tre".

Francesco Balzani (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo - 101,5): "Pastore, Coric, Nzonzi, Bianda, Fazio e Santon vengono considerati esuberi a tutti gli effetti. Nzonzi ha rifiutato un triennale dal Benfica, non so se troverà di meglio. Bisogna dare un segnare a questi calciatori, che va bene che rimangono alla Roma ma poi non vedranno mai il campo. Mourinho non vuole giocatori che non servono, come è giusto che sia. L'errore è stato fatto quando Pastore è stato preso con un contratto di 5 anni. Mourinho non ha mai lasciato uno spogliatoio spaccato, molti giocatori si butterebbero nel fuoco per lui. Ci sono dei giocatori che hanno voglia di andare in battaglia ma finora non hanno avuto un condottiero: Mancini, Pellegrini, Zaniolo, Cristante..."

Ugo Trani (Centro Suono Sport/Te la do io Tokyo - 101,5): "Credo che la Roma punti moltissimo su Emerson. A Mourinho sarebbe piaciuto anche Marcos Alonso, ma Emerson è in scadenza tra un anno, la sfida è con il Napoli ma se vuole la Roma la vince. Mourinho ha chiesto un titolare in attesa che torni Spinazzola. Il medico chirurgo che l'ha operato, già oggi ha parlato di un infortunio grave e di come i problemi muscolari hanno generato quasi sicuramente questo infortunio. Su Dzeko ci sono molte possibilità che possa rimanere".

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Sono favorevole a questa doppia lista, è importante chiarire fin da subito chi sono i giocatori che fanno parte di questo progetto. Se a Fazio e Pastore interessasse l’aspetto agonistico, non sarebbero alla Roma da anni. Loro ma anche Santon, sono giocatori per i quali probabilmente si arriverà fino alla fine di agosto. Florenzi in lista B? No, capisco possa non piacere, ma neanche a trattarlo come un rottame che non è”.