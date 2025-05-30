Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio pomeriggio - 104.5): "Gasperini ad allenare la Juventus ci andrebbe a piedi. Se ci fosse un progetto che gli può dare qualche garanzia andrebbe alla Juventus".

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92.7): "L'unico, minimo, problema che ha Gasperini, che io vedo vicinissimo alla Roma, è proprio l'Atalanta. O un ripensamento improvviso o i problemi che ha per liberarsi dall'Atalanta. Altri dubbi non ci sono. Gasperini sapeva tutto sul Fair Play Finanziario prima di incontrare Friedkin, Ranieri lo ha sempre detto. Ci sono dei modi per aggirare il Fair Play Finanziario, ma sono i Friedkin che non vogliono farlo. Hai buttato degli anni con Mourinho e De Rossi. Gasperini verrà alla Roma al 99.9%".

Antonio Felici (Teleradiostereo - 92.7): "Con Gasperini più passa il tempo e più la pista Juve rischia di concretizzarsi, anche se in questo momento resta ancora una pista secondaria. La Roma è in grandissimo vantaggio perché è fortemente determinata a portare Gasperini in casa. È perfettamente logico che Gasperini abbia voluto parlare anche di questa questione del Fair Play Finanziario direttamente col presidente, secondo me pure per capire, una volta superato questo ostacolo, fra un anno o quello che è, quali sono i programmi del presidente. Sa benissimo che se le cose non funzionano o si mettono male, poi partono le contestazioni e tutto il resto. Quindi secondo me che lui ci abbia voluto vedere chiaro sulla questione del Fair Play Finanziario è perfettamente normale"

Andrea Pugliese (Teleradiostereo - 92,7): "In questo momento con Gasp è fumata grigia, dovremo capire nelle prossime 72 ore. Ce l'aspettavamo bianca, impressione che c'erano tutte le cose per chiudere. Non è un buon segnale, è evidente. La cosa su cui porsi domanda è che quando ti siedi con Gasp devi sapere anticipare richieste del tuo interlocutore, devi sederti con delle soluzione in mano, non so se è stato fatto. Gasperini ha preso tempo, no. La Roma ha preso tempo per capire se possono incastrare tutto e dare la miglior Roma in mano sua. Gasp vuole garanzie tecniche e vuole partire subito bene, anche perché non è amatissimo dalla piazza I Friedkin hanno spiegato la situazione di bilancio a Gasperini e la situazione prospettata è: abbassare costi di lavoro e deficit di bilancio. Questo significa: vendere tanto o togliere ingaggi pesanti. Gasperini non vuole: Paredes, Pellegrini e Dovbik. Con loro sono 25 milioni lordi in meno. Paredes più facile da perdere e con l'ucraino devi incassare perlomeno 30 milioni".

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma – 90,9): “Ranieri ci ha raccontato una cosa non vera, ma non gli darei una colpa perché nel mondo del calcio 9 su 10 dicono bugie. Con Gasperini ancora non c’è l’accordo, perché ha chiesto tempo, E che il 30 maggio non hai ancora l’allenatore è una cosa allarmante”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “L'incontro di ieri della dirigenza giallorossa con Gasperini non è stato decisivo. Staremo a vedere... Sono ore calde per le scelte degli allenatori"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Gasperini sarebbe la scelta giusta, l'uomo giusto al posto giusto. E' un tecnico che ha maturato esperienza ed ha dimostrato di essere un grande professionista uno bravo. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ne parliamo dopo le firme. Questa dell'allenatore è una situazione per la quale si fa fatica a starle dietro".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Secondo me Gasperini non è così vicino alla Roma come sembra, lo avrebbero già annunciato. Occhio alla Juve, ci sono stati già dei contatti".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Trovo strano che gli allenatori parlino con altri mentre hanno un contratto in essere. E' ovvio che il matrimonio tra Gasperini e l'Atalanta sia finito, ma non capisco le 48 ore che ha chiesto alla Roma per riflettere. Un club deve scegliere un tecnico che sia subito contento di venire".