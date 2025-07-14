Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Gli obiettivi della Roma hanno una logica, un valore tecnico che li rende interessanti anche per altri club. Prendiamo ad esempio Richard Rios, che piace molto anche all’Inter: questo è un segnale positivo. Quello che mi convince meno è l’idea che sia l’allenatore a dover indicare i nomi per il mercato. Il suo compito è fare il tecnico, lavorare sulla squadra, non costruire la rosa. A questo dovrebbe pensare la società.”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Gasperini ha indicato 3 o 4 nomi precisi, giocatori di cui parliamo da settimane, anche perché non sono particolarmente noti al grande pubblico. Sono profili scelti direttamente dall’allenatore, ed è giusto che la società faccia il possibile per accontentarlo. La verità, però, è che al momento non abbiamo certezze su nulla. E voglio dirlo chiaramente: il problema della Roma non è Lorenzo Pellegrini. Anche se, personalmente, sono un paio d’anni che mi lascia deluso.”

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92,7):"La Roma ha commesso un errore nella gestione di Pellegrini. Lui è stato operato venerdì, e di fronte a una situazione del genere ci sono due opzioni: o si va comunque a Trigoria da operati, oppure si resta a riposo. Il capitano doveva ricevere lo staff e i compagni prima dell'operazione, e poi sottoporsi all'intervento lunedì. Non può giocare, e ora sarà difficile trovare un accordo con altre squadre per lui. A questo punto, bisognerà spiegare il motivo che giustifichi la sua assenza. Gasperini non è soddisfatto, avrebbe voluto qualche rinforzo. La Roma deve fare un salto di qualità."

Antonio Felici (Teleradiostereo - 92,7): "La notizia dell'assenza di Pellegrini al ritiro è davvero rilevante. Non si tratta di una fissazione da parte dei giornalisti. Personalmente, delle vicende di Pellegrini non mi interessa più nulla. È ormai un capitolo chiuso. Ho grande rispetto per il ragazzo, ma voglio allontanarmi da questo ‘gioco’. Resto convinto che Pellegrini non abbia più nulla da dare alla Roma. Invito tutti a riflettere su un punto: non possiamo dire di aver fatto un passo in avanti se ancora parliamo di lui. Spero che con l’arrivo di Gasperini arrivi una svolta, a meno che non riesca a rilanciarsi. Solo in quel caso lo considererei nuovamente."

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Inaspettato vedere subito Dybala col gruppo. Oggi ci sarà già la prima doppia seduta e ci saranno giorni dopo ce ne saranno tre. Il sì di Ferguson è arrivato due giorni fa, ma ci sono da sistemare i dettagli sulla cifra del diritto di riscatto. La Roma ha presentato un’offerta ufficiale al Palmeiras di 22 milioni più 3 ma non basta. I giallorossi, però, hanno dato un segnale. L’operazione per Wesley è più semplice".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Massara è arrivato il 20 giugno e non è facile partire con il botto, è una situazione diversa da Ghisolfi. Una virtù che dovremmo avere tutti è quella della pazienza, soprattutto per un progetto come quello di Gasperini. Continuo a rimanere fiducioso. Quando c’è chiarezza, prima o poi a dama ci vai. Magari già oggi potrebbe succedere qualcosa”.