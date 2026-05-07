‘RADIO PENSIERI’, ASSOGNA: “Manna è lusingato dall’offerta dei Friedkin”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 7 maggio 2026 (modifica il 7 maggio 2026 | 16:31)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92.7): "C'è una contro informazione potentissima a Roma, ma c'è da sempre. Le storie su Pisilli, su Ranieri, su Massara... e anche sui comportamenti di Gasperini a Trigoria. Spero che tra qui e Parma ci sia una call tra Gasp e i Friedkin. Ds? Ad oggi non c'è né un favorito e né un contatto diretto. I Friedkin stanno prendendo informazioni da altre persone all'interno del calcio. Tutti i nomi di calciatori che escono non sono nomi che ad oggi fanno parte della lista di Gasperini. Ad oggi c'è una lista per il prossimo ds ma Massara è ancora lì. Uno dei giocatori che piace a Gasperini sicuramente è Tel, ma va preso subito. Se il Tottenham retrocede andrà via e non ha una valutazione così alta perché tutta la squadra ha fatto male".

Paolo Assogna (Radio Manà Manà - 90,9): "Manna è stato contattato direttamente dai Friedkin. È lusingato per il progetto Roma, ma anche perché a Napoli non ha uno stipendio da top club ed é sensibile all'offerta che gli è stata fatta da Friedkin. Ha ancora tre anni di contratto col Napoli e bisognerà passare comunque da De Laurentiis. Massara ha in piedi delle trattative in entrata e in uscita, ma al momento è un ds depotenziato. A nome di chi lavora?".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Gasperini ritiene questa squadra forte e chiede tre innesti alla Malen e Wesley. Se i Friedkin confermano la fiducia e danno retta a Gasperini, non ci sarà alcuna rivoluzione. La prossima stagione è già cominciata: chi la sta programmando? D’Amico e Manna hanno un contratto in corso e si devono liberare. La Roma non è inferiore alla Juve”.

Riccardo Trevisani (Radio Manà Manà - 90,9): “Il vantaggio del Milan è ancora ampio e non mi immagino non vada in Champions. La Juve ha avuto delle battute a vuoto incredibili che vanno considerate. Roma? Come fai a dire adesso cosa è giusto fare? I giocatori della Roma sono validi, le alternative sono meno valide”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo 92.7): “Gasperini lavora su 15 giocatori di base, secondo me se arrivi a 22 o 23 giocatori ci sei. Per me rimangono anche Celik e Pellegrini, poi Ndicka e Koné verranno ceduti. Anche Ziolkowski è un giocatore che interessa sul mercato: se arriva una buona offerta a luglio penso che la Roma ci penserà. Poi con Soulé c’è questo asterisco perché la pubalgia è un problema fastidioso e non di facile soluzione, però bisogna capire quanti attaccanti ha bisogno la Roma, perché non è che possiamo mettere tutti fuori”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il ruolo di Gasperini è allenatore con un rapporto diretto con la proprietà, sia a Genova sia a Bergamo, ma lì c’erano i direttivi sportivi. È normale litigare, l’importante è che si cerchi lo stesso tipo di calciatore. Se quest’anno Gasperini voleva andare in una direzione e Massara in un’altra non te lo so dire, io credo che ci deve essere un confronto tra le parti, perché si rischia troppo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Come sbagli la prima volta ti mandano via, questa è la mentalità americana, come hanno fatto anche prima: vedi De Rossi, Mourinho, Ranieri. La meraviglia è più per noi che non siamo abituati, vediamo come va”.