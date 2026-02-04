‘RADIO PENSIERI’, VIVIANO: “Ora la Roma è più competitiva per la Champions”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 15:46)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Emiliano Viviano (Radio Radio - 104,5): "Sono d'accordo con Gasperini, questa comunicazione l'ha data dal primo giorno. Allo stesso tempo, però, per la Roma è una squadra che rispetto ai primi sei mesi è competitiva per lottare per la Champions. Nei primi sei mesi hanno fatto ottimi risultati con delle limitazioni. Le quattro che sono davanti per me sono comunque migliori, ma siccome Gasperini è bravo può arrivare davanti".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio - 104.5): "Gasperini sta andando ad allenare la squadra o è rimasto a casa? Mi sembra si stia ingrandendo la situazione. Ha semplicemente fatto capire che lui ha due giocatori per lottare per la Champions e altri due che sono colpi in prospettiva. Il mercato ora è finito. Che sia difficile e non scontato che la Roma possa arrivare in Champions lo dicevamo dall'inizio. La Juve si è ripresa, c'è il Como... l'unica sorpresa è il Bologna, in negativo. Che Gasp sia contento o scontento ci interessa relativamente, è una cosa marginale".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio - 104.5): "Gasperini in questo momento è un po' riflessivo. Non condivido le sue esternazioni, se c'è una squadra uscita rinforzata dalla Roma è certamente la Roma. Parlare del mercato ora non mi sembra la priorità di Gasp. Malen mi sembra un buon giocatore, ma non penso valga più di David... con le sue dichiarazioni sull'olandese forse Gasp ha creato delle aspettative eccessive".

Franco Melli (Radio Radio - 104.5): "Gasperini non prevedeva un ritorno del genere da parte della Juventus, c'è della malinconia. Non pensava che la lotta per la Champions fosse così complicata all'inizio, ora teme che se lui arrivasse quinto potrebbero buttargli addosso la colpa. Lo scontro diretto è da vincere. Gasp non è contento del mercato. Secondo me Gasperini si immaginava Ranieri più dalla sua parte".

Ugo Trani (Tele Radio Stereo - 92.7): "Penso ci siano poche possibilità ad oggi che la Roma possa andare in Champions. Dipende dal Napoli, che però a pieno organico è più forte. Come è più forte l'Inter, il Milan o la Juventus. Da allenatore oggi preferirei allenare il Como più che la Roma. La Juve non la riprendi più, pure se vinci all'Olimpico. Se la Roma facesse il miracolo e andasse in Champions il merito andrebbe ai soldi dei Friedkin e al lavoro di Massara, se non ci andasse invece sarebbe colpa di Gasperini. Non è possibile: il mercato la Roma doveva farlo a giugno, ma neanche nella fase di riparazione hai riparato tutto. Mi aspettavo che Ranieri facesse un più profondo repulisti di più a Trigoria".

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92.7): "A febbraio la Roma ha quattro partite di cui due facili e due scontri diretti, mentre la Juve ha anche Coppa Italia e Champions. Questo mese è il mese della verità, ma se dovessi inciampare contro Cremonese e Cagliari... Gasperini pensava che andare in Champions fosse più facile di quanto si aspettava, ma non è stato fatto bene questo sforzo in più e per questo si arrabbia. Oggi vediamo tutto nero perché Gasp è nero. Non potrà andare avanti un'altra campagna acquisti con Massara e Gasperini".

Piero Torri (Radio Manà Sport - 90,9):“Sia con Mourinho che con Gasperini questa proprietà, la cui conoscenza calcistica è quasi pari a zero, si convince che prendendo questi tecnici se hai otto loro lo fanno fruttare a dieci. Poi però bisogna fare i conti con i numeri del club, che ha una situazione da risanare e i sogni di grandezza sono bloccati. Le multe fra l’altro continuano a salire: prima due milioni, poi tre, poi quattro. Io penso che la Roma abbia provato a prendere un nome importante a gennaio, soprattutto Tel: sono state fatte diverse offerte, diversi tentativi con il Tottenham con offerte importanti"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Obbligo della Champions per Gasperini? Ma chi l’ha detto…devi lottare per raggiungere il quarto posto. Sei in piena corsa. Se dovessi arrivare quinto, amen, ma non c’è obbligo perchè non sei partito coi favori del pronostico”

Nando Orsi (Radio Radio 104,5 ): “La Roma non ha l’obbligo di arrivare tra le prime quattro, ma devi pure vedere come non ci arrivi in Champions. Ma che vuol dire che non sei arrivato quarto negli ultimi anni, poi hai preso Gasperini…Se c’era Ranieri ci arrivavi in Champions, con lui la Roma era prima. La Roma è assolutamente all’altezza per competere con le squadre che hai davanti”

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): “Mi preoccupano le amnesie della Roma riguardo a Malen, è scomparso dai radar nonostante lui faccia i soliti movimenti. Io sono convinto che la rosa della Roma sia assolutamente competitiva per arrivare quarta. Però bisogna capire cosa c’è con Pellegrini, se non è in condizione non facciamolo giocare”