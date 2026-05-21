Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Per Dybala si continua a parlare per il rinnovo. Credo resterà alla Roma ma ci sono delle cose da mettere a posto. Credo che la posizione di Soulé sia stata considerata. C’è un prezzo. Ds? Entro il fine settimana penso che ci saranno colloqui e incontri. Per ciò che riguarda Tognozzi, il fronte Roma è ancora aperto e quello Juve non ha visto accelerazioni”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): "Le partite si vincono in campo. La paura di non farcela è inevitabile. La Roma è anche una squadra esperta e sanno come affrontare queste situazioni. Gasperini lo sa meglio di chiunque altro”.

Pino Vaccaro (Teleradiostereo 92.7): “Andrei a giocare come a Parma, con Dybala e Soulé dietro Malen: loro tre per metterli in difficoltà e fargli capire subito che vuoi fare male alla partita. Poi nel secondo tempo si può fare un altro ragionamento, ma l’importante è partire aggressivi. Visto che i difensori del Verona sono lenti, li puoi mettere in difficoltà”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma deve mettere la partita in ghiaccio dall’inizio, perché poi ti prende l’ansia e, con i risultati degli altri, diventa un problema. Però è vero che c’è anche l’altra squadra: il Verona, nelle ultime partite, mi sembra una squadra da metà classifica. Non è semplice affrontarla adesso. Serve una Roma attenta e aggressiva”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Giusto schierare il tridente offensivo. Le ultime partite sono state decise dai terzini, come Rensch contro il Parma. Se ti capita di non sistemare la partita subito, devi avere la capacità di risolverla comunque, come nel derby con i due gol di testa. Devi riuscire ad avere la mente fredda e pensare a giocare la partita. C’è troppa differenza tra una squadra e l’altra, ma il Verona vorrà chiudere in maniera dignitosa”.