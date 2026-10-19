Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 104,5): “La Roma è stata sempre abbastanza brava a reagire a serate complicate. La partita contro l’Inter a Pasqua resta l’ultima sconfitta in campionato della Roma. Dopo quella gara parte la rincorsa Champions, che in quel momento sembrava lontanissima. La squadra ha invece reagito. In questo caso Gasp ha i suoi motivi per dire di non aver mai avuto dubbi su questo aspetto”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 104,5): “Credo che la gestione di De Roon non sarà un problema con il rientro di Cristante prima della gara con il Napoli. Per un giocatore di 35 anni quattro partite in dieci giorni sono un punto interrogativo, e credo che abbia volutamente giocato una parte di primo tempo con la consapevolezza di dover arrivare al novantesimo. Lui è andato in crescendo”.