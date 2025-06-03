Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio 104.5): “La Roma conosce benissimo l’importanza e il valore di Svilar. Il contratto scade tra due anni e credo che i margini di rinnovo ci siano ancora".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio 104.5): “La Roma ha tante colpe nel mancato rinnovo di Svilar ma non si è svegliata tardi. Prendeva 800mila euro perché non giocava mai e ora che è diventato il miglior portiere del campionato è giusto adeguare il contratto. Mi sembra scandaloso però che siano i procuratori a rendere la questione molto costosa. Per la Roma sarebbe un peccato perderlo ma tutto ha un prezzo e oltre quello non si va. Quello che ha fatto Gasperini a Bergamo è sotto gli occhi di tutti ma Fabregas mi avrebbe intrigato di più. La Roma non è l’Atalanta. Le perplessità su Gasperini sono sulla possibilità di ripetere nella capitale quanto fatto a Bergamo. La piazza incide molto".

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Krstovic è un buon giocatore ma segna poco. La Roma per Gasperini dovrebbe prendere sia lui che Lucca. La Roma deve essere chiara su Svilar. Se vogliono fare una plusvalenza, devono dirlo. Sono preoccupato perché il rinnovo doveva essere già chiuso. Questa situazione sta innervosendo anche il procuratore".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Svilar ha ancora due anni di contratto, quindi puoi prenderti comunque del tempo per riflettere. Certo, non è semplice. Devi anche pensare che non finisce il mondo, probabilmente il club non si aspettava una crescita così esponenziale. Ripeto, però: due anni di contratto sono due anni di contratto”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Dal calciomercato dovranno arrivare sei giocatori. Penso almeno ad un attaccante e un centrocampista. Secondo me alla fine resterà Cristante, un giocatore che molti davano in partenza e che Gasperini ha già allenato. Io penso che lui possa far parte del pacchetto dei centrocampisti di Gasperini. Spero che Dybala rimanga alla Roma, ma capisco chi parla di ingaggio pesante e di infortuni. Magari con gli allenamenti di Gasperini può vivere una seconda giovinezza. Anche Dovbyk può partire e non sarebbe una sorpresa. Penso che Lucca sia un nome verosimile. Lui e Krstovic possono essere due profili giusti per la Roma, magari da affiancare a Dovbyk. Forse anche Shomurodov è un giocatore giusto per Gasperini”.

Marco Valerio Rossomando (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Sappiamo che il calciomercato della Roma non sarà facilissimo. Fondamentale è soprattutto il rinnovo di Svilar. Vediamo quello che accade, la sensazione è che si possa trovare l’accordo. Ovviamente più passa il tempo, più c’è preoccupazione. Svilar non è un giocatore banale, il migliore della Roma nell’ultimo anno e mezzo. Fa notizia il fatto che il suo stipendio sia ancora di 800mila euro. Non puoi chiedere agli altri club 50 milioni per il cartellino se non dai neanche un milione di ingaggio al tuo assistito. La Roma deve fare questo rinnovo, anche per andare in questa direzione”.