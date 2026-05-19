Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Manà Manà Sport Roma 90.9): “Tognozzi in questi giorni è in Italia e dovrebbe essere a Milano per incontri. Non mi viene escluso ci possa essere un contatto diretto o indiretto con la Roma. Su di lui resta da monitorare la situazione in casa Juve. Se non dovesse andare in Champions, il suo nome può tornare d’attualità. Vedremo come andranno questi contatti nelle prossime ore. È un profilo rampante che vuole fare un passo in una realtà prestigiosa e tornare in Italia".

Piero Torri (Manà Manà Sport Roma 90.9): “Credo al fatto che Gasperini abbia scoperto una città diversa da quello che poteva immaginare. Difficile immaginarlo romanizzato, rimane piemontese. Ha scoperto una città diversa. Il Verona? Ha pareggiato con Inter e Juve. L’andata è la partita meno meritata vinta dalla Roma. Verona squadra con valori individuali. Partita seria e complicata”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ci sono tutte le condizioni perché la Roma possa raggiungere la Champions”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Nonostante il Verona stia onorando il campionato mi sembra che la Roma sia molto lanciata. Non è una partita semplice, perchè se poi non riesci a segnare subito rischia di arrivare un po’ di ansia”.