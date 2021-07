‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Xhaka non è meglio di Cristante”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104,5): "Nella Roma non conta tanto il modulo ma serve individuare subito i giocatori. Per me è assurdo che Cristante non giochi titolare. Lui giocherebbe anche nel Milan e nella Juve. Non è un fenomeno ma non è inferiore a Xhaka, e poi può fare diversi ruoli".