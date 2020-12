‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Villar deve giocare titolare. Per me la Roma si allena poco o male”

uello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’unica novità iniziale era Pellegrini in panca. La Roma ha giocato bene e poteva segnare altri gol. Anche il Cagliari a inizio ripresa ha sbagliato gol e poi ha reagito. non vedo grandi sorprese e non ho visto rivoluzioni di formazioni. I tre difensori della Roma non mi sembrano tanto amalgamati perché beccano sempre tante ammonizioni. La Roma dietro ha tutti marcatori, serve un centrale vero”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma, molto spesso, non sbaglia il primo tempo, mentre invece toppa il secondo. Fonseca dovrebbe spiegare questo. Per me non si allenano bene, si allenano poco. Ma questa è una mia idea. Villar deve giocare titolare, anche in qualche partita più importante, con Pellegrini al posto di uno tra Pedro e Mkhitaryan. Io la Roma la vedo ben impostata, ma per reggere la zona Champions deve essere più sul pezzo nel secondo tempo”.