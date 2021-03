‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Sul rinvio di Juve-Napoli la Roma ha ragione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo scontro tra Dzeko e Fonseca non mi fa pensare bene per il futuro, sarebbe importante che si riuscisse a recuperare il giocatore. In Serie A segnano tutti, ma per trovare Dzeko bisogna andare alla seconda-terza pagina della classifica marcatori. A Parma è sembrato un lontano parente del miglior Dzeko“.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sembra che la Roma e Fonseca abbiano un po’ tralasciato le caratteristiche del Parma. Serve un’attenzione maggiore sulla fase difensiva che col Parma non c’è stata. Con le piccole vinci quando sei umile“.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Scegliere tra campionato ed Europa League è quasi obbligato. La Roma non ha vinto contro le piccole solo dopo la coppa. La squadra ha subìto degli infortuni molto pesanti. Dzeko? L’abbiamo invocato per mesi, ma è stato spesso fuori condizione, ha bisogno di tempo per recuperare la forma“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il peso dell’Europa League è un problema soltanto italiano: le altre hanno fatto 10 vittorie e un pareggio nell’ultimo weekend. Evidentemente in Serie A non si allenano bene. Dzeko ora è senza forma e senza fascia, qualcosa significa. La Roma non può giocare con la difesa così alta e con i tre giovani dietro: meglio Cristante al posto di uno dei tre“.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’azione da parte del club mi è sembrata tempestiva. Alla fine è l’unica ad aver perso a tavolino per un errore. La Roma chiede una regola che è alla base di qualsiasi calendario sportivo: una partita si recupera alla prima data libera. E quindi non andava concesso di mettersi d’accordo tra Juve e Napoli, altrimenti vale tutto”.