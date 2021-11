‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Un tre o quattro a zero stasera è il minimo sindacale”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “La storia di Dzeko alla Roma è finita quando gli hanno rinnovato il contratto a 7,5 milioni. E’ stata prolungata un’agonia sportiva, è rimasto troppi anni alla Roma. Poi Dzeko non è uno che ti tira fuori dalle sabbie mobili, ma affonda con te. Non ha grandissimi valori legati al calcio, se li avesse la stessa rabbia che ha ora con l’Inter l’avrebbe messa anche con la Roma ottava. Mi aspetto una vittoria stasera, non è scontata ma sarei molto deluso se non arrivasse. Serve serietà, Mourinho ha dato il messaggio perfetto. Poi ieri gli girava bene, è incredibile come lui leghi i risultati al suo umore. Veretout? Sarebbe titolare dappertutto in Serie A, anche in Juve e Napoli, alla Lazio avrebbe fascia di capitano e stadio intitolato. E se la giocherebbe anche in Inter e Milan. Se lui ci ha detto che è romanista l’accordo arriverà, altrimenti avrebbe potuto non dire niente e prendere tempo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "Trasformare la partita con lo Zorya in una finale, significa dare credibilità a una squadra che tecnicamente non ce l’ha. Mi rende malinconico vedere Zaniolo trattato in questo modo, uno dei più grandi talenti del calcio italiano dovrebbe essere lasciato tranquillo di recuperare in serenità anche nei momenti di difficoltà tecnica. Chi si aspettava Zaniolo al 100% dopo gli infortuni che ha avuto non si è reso conto di ciò che passato il ragazzo".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Zaniolo è classe pura, credo sia doveroso da parte della Roma recuperare questo giocatore. Se sbaglia stasera che facciamo? Lo mandiamo fuori rosa? Lo Zorya è come una squadra di serie C, se questa è una finale allora c’è un problema. Se la Roma non vince stasera, ma di che parliamo?".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Stasera non deve essere un banco di prova per nessuno. Occorre tenere alta la concentrazione per non andare incontro ad altre brutte figure. Mourinho deve capire di più chi può avere a disposizione a centrocampo domenica prossima, perché arriva il Torino che è un avversario ostico".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104,5): "Stasera credo che per la Roma non ci saranno problemi ma serve la concentrazione. Io credo che un 3 o 4 a zero sia il minimo sindacale".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "Stasera poco più di un allenamento per la Roma. Può essere l'occasione per chi gioca meno per mettersi in mostra e per chi gioca spesso di essere protagonisti. E poi la vittoria per la felicità della squadra e dei tifosi".