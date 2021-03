‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mayoral non può fare il titolare nella Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko è sicuramente di due categorie superiore a Mayoral, che tra l’altro non è più un ragazzino. Per il modo di giocare della Roma, il bosniaco è l’attaccante giusto. Con Dzeko la Roma è una cosa, senza invece è un’altra”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma con il gol di Diawara è quasi uscita da un incubo. Senza quella rete la classifica sarebbe stata complicata. Penso che finché non recupererà Dzeko la Roma dovrebbe giocare diversamente. Mayoral non può fare il titolare nella Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri partita complicata per la Roma. Molti giocatori stavano sotto tono, forse vanno in difficoltà giocando ogni tre giorni. Mkhitaryan è in calo, Mayoral solo presenza. Pellegrini bene, ma nessuno da 7. Vittoria però importante, tre punti pesanti per la rincorsa al quarto posto. E’ bastato poco perché la Fiorentina si è suicidata da sola”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vittoria importantissima, se la Roma a fine campionato arriva quarta se lo scordano tutti che non ha vinto con le grandi. Non mi sembra che il problema sia l’assenza di Dzeko. Quando c’era il bosniaco la Roma perdeva con le grandi e vinceva con la piccole, ora che è infortunato e gioca Mayoral non è cambiato nulla”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma che vince solo con le piccole è una statistica che potrebbe avere poca importanza perché quella di Fonseca è una squadra giovane di età con due o tre ‘vecchietti’ e quindi nei match importanti risentono a livello di personalità. E forse anche il tecnico fatica di più contro le big. Senza Dzeko è dura, Mayoral non è all’altezza del bosniaco. Se vuoi puntare in alto la maglia numero 9 la devi dare ad un grande centravanti, ad uno meglio di Borja Mayoral”.