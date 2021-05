‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Roma non è da settimo posto, Fonseca colpevole”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): “Chi dice sia positiva la stagione di Fonseca me lo deve spiegare. Una squadra come la Roma non può arrivare settima in campionato, non capisco perché il tecnico debba godere di questo credito. Molti dei motivi del calo della Roma sono riconducibili all'allenatore. Il futuro? In attacco alla Roma manca qualcosa, il ritorno di El Shaarawy non l'ho capito tanto".