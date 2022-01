‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Prima o poi Cristante andrà in panchina”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Antonio Felici (Te la do io Tokyo/Centro Suono Sport 101.5): “L’operazione Vlahovic dimostra che se si hanno buone motivazioni e soldi nelle tasche si possono fare grandi cose anche a gennaio. Vista questa operazione la Roma doveva essere in grado di prendere almeno Xhaka”.

Francesco Balzani (Te la do io Tokyo/Centro Suono Sport 101.5): “Non mi aspettavo che la Juve spendesse 70 milioni nel mercato invernale. Vlahovic è un colpaccio. La Roma non ha sfruttato i due anni di allontanamento dei bianconeri dalla vetta per rimettersi al pari delle altre big. Mourinho sa bene che la Champions è difficile da raggiungere, quando mancherà Abraham e la squadra non segnerà dirà che lui ha Shomurodov e la Juve ha preso Vlahovic. L’arrivo di Arthur all’Arsenal potrebbe liberare Xhaka un po’ prima”.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “Più vedevo Spalletti e Sabatini insieme, più pensavo a che ingiustizia incredibile sia stata che non abbiano vinto neanche un trofeo insieme alla Roma".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "La Roma ha preso due titolari a Mourinho. Su Abraham non ho grandi dubbi, ne ho sulla Roma e non basta una partita, visto che a Empoli hanno vinto quasi tutti. Può essere che Oliveira cambi le cose, ero convinto che non bastasse ma magari sì. E giocherà anche con Pellegrini, insieme a Mkhitaryan. Se Mourinho riuscirà a farli convivere tutti e tre la Roma farà il salto di qualità".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "Abraham aveva bisogno di adattarsi in Italia, poi gli inglesi fanno fatica in Serie A. Anche la Roma non ha dato da subito un’identità, ma se lui gioca come con l’Empoli è utile a tutti. È adattabile a qualsiasi sistema, un ottimo giocatore che non ha ancora fatto vedere il suo meglio ma lo farà. A centrocampo ci sono tante scelte, prima o poi Cristante andrà in panchina mentre Veretout qualche spazio può ancora ritagliarselo. Magari cercherei qualcosa in attacco".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): “Qualcuno dovrà stare fuori, è una carta in più per Mourinho. L’importante è che ci sia consapevolezza, non voglio sentire più Mourinho che alla prima sconfitta si lamenta dell’arbitro o della rosa. Veretout non giocherà? È un peccato".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "Non capisco la predisposizione di Mourinho alla lamentela. Lui ci dipinge la Roma come una squadra modesta, scarsa tecnicamente, ma non può esserlo con giocatori come Pellegrini, Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan. Io mi stupisco che la Roma cerchi centrocampisti, io prenderei un bel difensore centrale. Mourinho ha poco da lamentarsi, è l’unico che ha avuto tutto quello che voleva".