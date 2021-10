‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Mourinho sulle riserve sbaglia atteggiamento”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104.5): "Il Napoli è da scudetto, la Roma può diventare una squadra forte. L'atteggiamento e le parole di Mourinho non le capisco, mi trova in disaccordo. Ma così dove vuole arrivare? Mah... Ieri ho visto un grande Ibanez, aveva davanti un centravanti che è l'ira di Dio"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "La Roma ha giocato una gran partita contro un Napoli che può vincere lo scudetto. Fermare un Osimehn così non è facile. Mourinho ha certificato sempre di più la carenza della rosa. A Cagliari c'è bisogno di far riposare qualcuno, ma lo farà? ".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "Roma-Napoli non mi è piaciuta come partita, mi aspettavo di più. Meglio i giallorossi che il Napoli, però".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104.5): "Il Napoli ha giocato e cercato di vincere la partita per 60 minuti, la Roma è venuta fuori troppo tardi ma nel finale di gara ha fatto una gran partita. Abraham andava espulso, la second ammonizione c'era tutta- Mourinho sbaglia a bocciare le riserve, perché andando avanti così non arriva nemmeno a gennaio perché ci sono tante partite. Secondo me Mourinho sta sbagliando con le dichiarazioni e l'atteggiamento".