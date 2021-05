‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Mourinho non si accontenterà di Dzeko e Mayoral”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "L’agenda della Roma è già pienissima. Penso che la questione Mkhitaryan andrà gestita in questi giorni. Il giocatore sta pensando di rimanere e l’ostacolo non è economico ma è la questione Mourinho. C’è stato un problema fra i due ai tempi del Manchester United che va risolto. Con i suoi numeri in campionato non sarebbe difficile per lui trovare un’altra squadra. Non credo che nascerà nulla invece per la questione Donnarumma. Per altri nomi Kane non può essere un’opzione oggi e su questo bisogna essere molto realisti"