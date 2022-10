‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Zaniolo immaturo in campo, ma può diventare un top”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Zaniolo non si sa gestire, l’ammonizione di San Siro è assolutamente gratuita, regalata. È mancanza di lucidità, prendere i cartellini ci sta nel calcio, per un fallo è un conto ma per una protesta così non ha senso. Zaniolo in campo mi sembra ancora ragazzino, come maturità calcistica, ma può diventare uno dei migliori del campionato, ha tutto. Il talento resta ancora in parte inespresso, con Mourinho il rapporto è abbastanza saldo. Per il portoghese deve essere intrigante gestirlo. Poi Zaniolo lo vedo completamente dentro la Roma quest'anno".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Le squadre spagnole sono sempre delle zanzare tigre che si aggirano nelle coppe, per la Roma è l’occasione di mettere un’altra vittoria importante che dia fiducia. Io penso che vincerà. Il problema della rosa è una cosa che creiamo noi, sono cose inesistenti a livello pratico. Inutile cercare scuse, a meno che non ti manchino sei giocatori insieme come successo al Milan".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Con Mourinho non sei mai sicuro della formazione, se Abraham andasse ancora in panchina non sarebbe una bocciatura ma una presa di coscienza rispetto a una condizione che non è il massimo. In assoluto il titolare è lui e non Belotti, poi magari è anche per stimolarlo. È una partita assolutamente da vincere. Il problema dei giallorossi è che ci sono quelli davanti, Pellegrini, Dybala e Zaniolo, che non hanno un’alternativa uguale a loro. Però le alternative in generale ci sono, come organico la Roma è in grado di fare bene le tre competizioni".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Belotti è una grande soluzione alternativa, ma può diventare quella principale. Se sta bene può segnare bene e lavora molto per la squadra. Abraham sta facendo oggettivamente troppo male, comprensibile che Mourinho faccia altre scelte. La Roma non ha la rosa perfetta, ma il terzo centravanti è Shomurodov quindi non ha poche alternative. Tenere botta nelle due competizioni è complicato, se fai seriamente l’Europa League da febbraio in poi lasci dei punti in campionato. Ma è un problema storico di tutti".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Dybala è sicuro del posto, poi ci sono tre giocatori per due maglie: Zaniolo, Abraham, Belotti, uno di questi dovrebbe partire dalla panchina. Un cambio in attacco va tenuto, perché non è detto che la partita ti si mette bene da subito".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Stasera partita difficile, devono andare in campo i migliori. Mi aspetto una Roma che vada in attacco con decisione ma senza lasciare spazio a questi spagnoli. Stasera è la classica partita da non farsi troppo prendere per la gola, avere l’attenzione giusta e risolverla con gli uomini davanti. Poi rischi di dover rincorrere nel girone ed è difficile. Mourinho non ci pensa neanche a lasciare subito una competizione. La Rosa della Roma è migliore dello scorso anno, anche se a centrocampo penso sia peggiorata come uomini e numero".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Penso che quest'anno Mourinho pensi più al campionato che alla Coppa, e un pericolo di uno scivolone lo vedo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Stasera servono giocatori che conoscano il significato di certe partite. Se Mourinho non fa giocare Rui Patricio per me commette un 0errore".