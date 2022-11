‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Messi non vuole Dybala in campo quando c’è lui”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala se è stato in grado di giocare contro il Torino vuol dire che può farlo anche in questo Mondiale. Karsdorp è meglio che trovi una soluzione e si metta d'accordo con la Roma, ma non credo che abbia tanti estimatori".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'Argentina quando stava sotto contro l'Arabia Saudita doveva far entrare Dybala. E' evidente che Messi non lo vuole in campo quando c'è lui. Io non stravedo per Dybala, perché nei match importanti in genere sparisce e oi decide soprattutto le gare contro le piccole, ma oggi Scaloni deve trovare il modo di farlo giocare. Karsdorp contro il Sassuolo ha fatto una brutta figura, ma le parole di Mourinho sono gravi. La ferita è ancora aperta ed è difficile che non lasci cicatrici".