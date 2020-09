‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Non c’è questa differenza abissale tra Dzeko e Milik”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non capisco tutta questa adorazione dei romanisti per Dzeko: ma che ha vinto la Roma con lui? Niente. Milik prima degli infortuni era una star, stiamo parlando di un giocatore che ha dato all’intendere di poter essere un grande attaccante. Non c’è questa differenza abissale con Dzeko. non vedo progetti per una Roma alla riscossa. Aspettiamo dai Friedkin un qualcosa di significativo”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spero che sui falli di mano ci siano delle scelte precise e uguali per tutti. Sono curioso anche di vedere se incideranno o meno i cinque cambi. Secondo me Dzeko non giocherà. Ad oggi la Roma non è migliorata, ma il mercato deve ancora chiudersi. Se arriva Smalling la squadra ha una certa identità, con più certezze. Serve poi un vice-Milik”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gli arbitri devono essere un po’ più clementi sui falli di mani in area, l’anno scorso è stata una farsa. Milik-De Laurentiis sono schermaglie di poca casa rispetto all’operazione che stanno facendo, secondo me lunedì è tutto chiarito. Dzeko in campo stasera? No, non ci credo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho saputo che per Kumbulla la Lazio aveva offerto la stessa cifra della Roma o qualcosina di più, ma Setti ha deciso di darlo alla Roma e non a Lotito. La convocazione di Dzeko per Verona dipende dal fatto che non ci sono ancora le firme, ma secondo me il bosniaco non verrà impiegato”.