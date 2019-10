‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma sta valutando il ‘Montolivo’ della serie B inglese”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma decide di prendere Rodwel sarbbe l’ennesimo errore di scegliere un giocatore che non ti serve”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Milan è una partita difficile per tutte e due, devono fare punti, ma forse il pareggio non è da buttare. A volte è meglio due feriti che un morto. Fonseca ha pochi giocatori a disposizione, il Milan è pià forte del Borussia. Spero che non ripeta l’esperimento di Mancini a centrocampo. C’è bisogno di trovare delle soluzioni offensive e di entrare di più in area avversaria. Questo è un problema attuale della Roma. Rodwell? Io non lo prenderei”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è nelle condizioni di battere il Milan. Però ai giallorossi mancano troppi giocatori, altrimenti Fonseca avrebbe vinto facile. Così è una partita più equilibrata. Non è uno spareggio Champions ma poco ci manca. Ora il tecnico deve incidere a livello di mosse tecnice, ma anche i giocatori devono aiutarlo. Rodwell? Serve se può giocare subito e bene, altrimenti non serve”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Rodwel è il Montolivo della serie B inglese, non giocano da due anni e anche Buchel non è uno al’altezza della Roma. Non capisco. In Europa League l’errore dell’arbitro è stato clamoroso. Mi è dispiace per quello che è successo alla squadra giallorossa”.