‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma mi ha impressionato rispetto alle altre”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5) "La partita di Dybala è stata buona a fasi alterne. Con la Salernitana poteva finire tre o quattro a zero. Lo strapotere tecnico della Roma è stato evidente. Dybala deve anche ritrovare il gol, così come Abraham e Zaniolo. Una cosa positiva è che comunque la Salernitana non è stata mai pericolosa. A centrocampo hai la possibilità di avere Wijnaldum che mi dà l’impressione di poter prendere la squadra in mano".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): "8 squadre, tra cui la Roma, fanno un campionato per conto loro. Tra tutte le grandi però non vedo una squadra che spicca. La Roma mi ha impressionato rispetto alle altre. Belotti alla Roma può servire, ma secondo me non serve necessariamente un vice Abraham. Mourinho sull'1-0 fa bene a mettere Dybala prima punta e se ci fosse stato Belotti non so se sarebbe entrato".