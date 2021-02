‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma deve dare una risposta contro il Milan”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino -104,5): “L’Inter è la più forte, la Juventus subito dietro. La Roma è lì con Lazio e Atalanta, deve dare una risposta nel prossimo turno, nello scontro diretto che potrebbe permettere ai giallorossi di rialzare la testa“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il campionato può ancora riservarci delle sorprese, in chiave scudetto le partite sono ancora tante. Non so se la Roma sia ancora disposta a lasciare punti negli scontri diretti“.