‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Il recupero di Zaniolo si allunga con l’operazione in Austria”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Di trequartisti nella Roma ce ne sono. Vallo a trovare un altro con le qualità di Zaniolo… Era stato scelto come giocatore simbolo della nuova Roma e quest’anno sarà difficile vederlo”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fink è un’eccellenza, non una scelta casuale. Zaniolo è insostituibile, per la Roma è una perdita enorme. Attenzione che con questa operazione in Austria i tempi di recupero si allungano. Non parliamo più di quattro o cinque mesi, ma anche otto. La Roma non lo avrà per la prossima stagione. Fink non ti fa ricominciare a giocare dopo sei mesi”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko andrà a sostituire Zaniolo. Bisogna recuperare un fantasista, un giocatore importante e che faccia anche un certo numero di gol. La qualità della squadra così si è impoverita”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ complicato trovare un giro un giocatore con le caratteristiche di Zaniolo oppure se lo trovi costa cifre altissime. Il ritorno di Smalling sarebbe già un bel passa avanti. Poi io andrei a cercare un terzino destro e qualcosa in mezzo al campo. Per sostituire Zaniolo cercherei un esubero in una grande squadra”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Trovare un sostituto di Zaniolo è quasi impossibile. La Roma o cambia sistema di gioco oppure deve fare un mercato diverso”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se ha deciso di non tornare a Villa Stuart per l’intervento chirurgico vuol dire che qualche dubbio nella testa di Zaniolo è rimasto. Sul mercato la Roma deve costruire la squadra a prescindere da Zaniolo il quale deve recuperare con calma senza fretta. Poi un posto tra gli undici lo troverà, perché lui è forte e può giocare in almeno due ruoli”