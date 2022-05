‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma con i Friedkin è una società seria e sana”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mkhitaryan è un giocatore che quest'anno è stato molto utile alla Roma, però io non mi svenerei per nessuno. Dybala alla Roma sarebbe fantastico anche perché lui potrebbe migliorare in un momento dove trova una piazza piena di entusiasmo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "In Italia non ci sono tante idee e soldi nei club. Se Inter e Roma litigano per Mkhitaryan che ha 34 anni vuol dire che stiamo messi male. Dybala, invece, sarebbe un grande colpo per chi lo prende".