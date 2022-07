‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La Roma che ha in mente Mou è perfetta per Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala ti dà il salto di qualità, e potrebbe giocare anche con Zaniolo. Sarebbe il colpo di mercato allo stesso livello di Lukaku all'Inter. La priorità sarebbe un grande centrocampista, ma con Dybala cambia anche l'immagine della proprietà che in due anni ti porta una Coppa e ti porta un fuoriclasse come l'argentino".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho ha i mente una squadra che tatticamente è perfetta per Dybala. Nelle altre squadre, per me, non è sicuro di giocare titolare".