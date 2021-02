‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “La fascia da capitano tolta lascia una cicatrice sul braccio del giocatore”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La fascia tolta a Dzeko è una fase di studio della situazione. Io credo che si aspetti di vedere chi sarà l’allenatore della Roma il prossimo anno. Cedere il bosniaco è sempre più difficile, anche se alla Roma hanno fatto di tutto a gennaio. Non escludo il fatto che Fonseca possa prendere una decisione impopolare”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sulla conferma di Fonseca è chiaro che Pinto abbia risposto così, siamo a metà campionato… Io dico che Dzeko verrà convocato per Torino”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono sicuro che Pinto non abbia contattato Allegri, lo stesso albergo è stata una coincidenza. A settembre la Roma lo ha fatto, adesso no. La fascia da capitano tolta lascia una cicatrice sul braccio del giocatore. Il compito della società è anche quello di far fare una pace tecnica tra Fonseca e Dzeko, non solo di facciata. Juve-Roma non sarà una partita banale, ma dico che vincerà la Juve”.